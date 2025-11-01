في افتتاح المتحف الكبير، كيف سبق المصريون القدماء عصرهم في الجراحة والطب النفسي؟

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم والأعظم الذي ينتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتسلط فيتو الضوء على جانب مهم من جوانب الحضارة المصرية القديمة، وكيف سبق المصريون عصرهم في مهنة الطب وابتكروا ممارسات جراحية سبقت عصرها بقرون طويلة.

من بين أعظم الشواهد على هذا الإرث الطبي الفريد بردية إيبرس، التي تعد من أقدم وأهم الوثائق الطبية في تاريخ البشرية بحسب Medical News Today.

وتحتوي هذه المخطوطة على أكثر من 700 وصفة علاجية،جمعت نحو عام 1500 قبل الميلاد، وربما استندت إلى نصوص أقدم تعود إلى أكثر من 3400 عام قبل الميلاد.

معرفة مذهلة بالجسم والمرض

تكشف البردية عن معرفة مدهشة لدى المصريين القدماء ببنية العظام ووظائف الدماغ والكبد ودور القلب في ضخ الدم.

فقد اعتبروا القلب مركز الحياة في الجسد، ونقطة التقاء الأوعية التي تحمل الدم والبول والدموع.

ورغم أن تصورهم لدورة الدم لم يكن دقيقًا، فإن فهمهم لما أسموه بـ "القنوات" أو "الميتو" كان أقرب إلى فكرة الدورة الدموية والجهاز الوعائي في المفهوم الحديث.

الطب النفسي قبل ميلاده

وتناولت بردية إيبرس أيضًا الاضطرابات النفسية، مثل الخرف والاكتئاب، ووصفت أسبابها بأنها مزيج من انسداد القنوات أو غضب الآلهة.

واستخدم الأطباء في علاجها مزيجًا من الأعشاب والطقوس السحرية، فيما يمكن اعتباره أحد أقدم أشكال الطب النفسي في التاريخ.

الطب الوقائي والنصائح الصحية

لم يقتصر الطب المصري القديم على العلاج فقط، بل تضمن أيضًا مبادئ الوقاية والنظافة الشخصية فقد نصح الأطباء المصريين بـ:

غسل الجسم بانتظام وحلق الشعر لتجنب العدوى.

تجنب الأسماك النيئة والحيوانات النجسة.

تناول الطعام باعتدال للحفاظ على توازن القنوات الداخلية.

براعة في طب الأسنان

كان المصريون القدماء من أوائل من مارس طب الأسنان.

وتظهر المومياوات دلائل واضحة على تسوس الأسنان والتهابات اللثة، وقد استخدم الأطباء وصفات من الكمون والبصل والبخور والأفيون لتخفيف الألم، بل لجؤوا إلى حفر ثقوب في الفك لتصريف الخراج، وهي ممارسة تُعد من أوائل أشكال الجراحة الفموية في التاريخ.

الجراحة والعظام

وأظهر الأطباء المصريون براعة في إصلاح الكسور وخلع المفاصل، وخياطة الجروح باستخدام أدوات دقيقة كالملقط والمشارط والمناشير الصغيرة.

كانوا يستخدمون الضمادات النباتية وأوراق الصفصاف لعلاج الالتهابات، وهو ما يوازي مفهوم المضادات الحيوية الطبيعية اليوم.

لكنهم تجنبوا الجراحات العميقة داخل الجسم، ربما بسبب غياب أدوات التخدير أو وسائل التعقيم.

وكانت لديهم معرفة مذهلة بمبادئ التشخيص والتقييم الطبي، إذ صنفوا الإصابات إلى:

قابلة للعلاج: تعالج فورًا.

متنازع عليها: يراقب المريض أولًا قبل التدخل.

ميؤوس منها: يترك المريض دون علاج.

تنظيم الأسرة والطب النسائي

تضمنت البردية أيضًا إشارات إلى وسائل منع الحمل وطرق تحديد الحمل المبكر ومتابعة صحة المرأة.

وقد استخدمت خلطات من العسل والتمر وأوراق النباتات لتحقيق التوازن الهرموني أو معالجة الالتهابات النسائية.

روح الطب الإنساني

لم يكن الطبيب في مصر القديمة مجرد معالج، بل كان يحمل لقبًا مقدسًا: كاهن الإلهة سخمت، ربة الشفاء.

تجمع ممارساته بين العلم والدين، ليصبح الطب وسيلة لفهم الجسد والروح معًا.

ومن خلال بردياتهم الطبية وأدواتهم الجراحية المحفوظة في المتاحف، يظل المصريون القدماء الرواد الأوائل للطب المنهجي والعلاج الوقائي، واضعين الأسس الأولى لما سيعرف لاحقا بالعلوم الطبية الحديثة وفهموا الجسد، درسوا المرض، واحترموا الحياة فاستحقوا أن يكونوا أول أطباء الإنسانية.

