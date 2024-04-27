طريقة عمل الفسيخ في البيت، يحتاج 8 أيام فقط

طريقة عمل الفسيخ في البيت، يعد الفسيخ من الأكلات التي ترتبط ارتباطا وثيقا باحتفال المصريين بيوم شم النسيم، ومع انتشار حالات التسمم من تناول الفسيخ كل عام في يوم شم النسيم تفضل الكثير من ستات البيوت، أن تتعلم طريقة عمل الفسيخ بنفسها في البيت، حتى تضمن سلامة حياة أفراد أسرتها.

طريقة عمل الفسيخ في البيت

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الفسيخ في البيت، أفضل من الجاهز، وأرخص.

وتوضح الشيف ريمو أن الفسيخ هو السمك البوري مملحا، وأول خطوة عند عمله، هو التأكد من أن السمك البورى المستخدم فى عمل الفسيخ طازجا، بأن يكون لون الخياشيم وردي، وقوام السمكة متماسك.

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خطوات تمليح الفسيخ

يغسل السمك جيدا تحت الماء لمده حوالى 6 دقائق، خصوصا من داخل الخياشيم، فلابد أن نحرص على مرور الماء بالداخل.

نترك السمك بمصفاه لحوالى 8 ساعات بحيث يكون الرأس بالأسفل والذيل بالأعلى وذلك حتى نتخلص من جميع السوائل والدماء داخل السمك.

نضع السمك على صينية عليها ورق لمدة 8 ساعات اخرى، وفى هذه الخطوه يمكنك الاستعانه بورق المناديل لحشو الخياشيم حتى تمتص كل الدماء التي بداخل السمك، ونراعى تقليب السمك على كل الجوانب حتى تتعرض جميع اجزاء السمكه للهواء.

نمسك السمكة ونضع في كل خيشوم منديل ورق ونمسك الرأس

بمنديل ثالث، ونجعل رأس السمكة لأسفل ونضغط على الرأس بشكل يضمن نزول أي سوائل منها.

بعد ذلك نزيل المنديل من الخياشيم ونتركه يجف تماما على الصينيه مع مراعاه تغيير الورق الموضوع تحت السمك.

نضع السمك مرة أخرى بطريقه افقيه حتى نتأكد انه تم التخلص تماما من الدم والسوائل، وذلك بوضعه فى برطمان أو ما شابه، ويوضع داخل قاع البرطمان ورق مناديل .

يملح السمك بملح خشن ممزوج بشطة بنسبة 3 ملاعق كبيرة ملح خشن وربع ملعقة شطة لكل سمكة (أكرر لكل سمكة 3 ملاعق كبيرة ملح خشن وربع ملعقة شطة).

تحشى الخياشيم جيدا بالملح الممزوج بشطة ويملح باقي السمك بالملح بسخاء ثم نرش باقي الكمية التي تبقت فوق وتحت وبجانب السمكة.

الفسيخ بالخطوات

توضع كل سمكة في كيس بمفردها وهي مملحة جيدا بعد لفها برول النايلون المطاط، لأنه يضمن عدم وجود هواء بالمرة، ويغلق الكيس جيدا بحيث لا نترك أي هواء بداخل الكيس، ونكرر وضع السمكه الواحدة داخل حوالي 8 أكياس حتى نضمن عدم وصول أي هواء للسمكة.

ونجمع السمك بأكمله الملفوف فى أكياس على حدا نجمعه في كيس ونربطه ونضع في حوالي 4 أو 5 أكياس، ونضعه في مكان جاف فوق دولاب المطبخ أو في البوتجاز مع الحرص على أن نقلب الأكياس على جميع الجهات كل فتره حوالي 5 مرات يوميا حتى نتأكد من توزيع الملح على جميع أجزاء الفسيخ.

وبعد حوالي من 8 إلى 10 أيام تحصلين على فسيخ بيتي نظيف ومضمون يقشر جيدا ثم يشطف من القشر.

بعد ذلك يفتح من البطن ونتخلص من الرأس ومن الشوك والبطن ويعصر عليه ليمون وزيت ويقطع فوقه البصل الأخضر.