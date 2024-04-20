طريقة عمل الفسيخ في البيت، أفضل وأرخص من الجاهز

طريقة عمل الفسيخ في البيت، أكثر أمانا وضمانا لتناول فسيخ دون الخوف من التعرض للتسمم، وهو من أشهر المشاكل التي تواجه الكثيرين مع قدوم شم النسيم، وقد تجد الكثير من ستات البيوت أن طريقة عمل الفسيخ في البيت صعبة، أو أنه لن يكون زي الجاهز، إلا أن الكثير من ستات البيوت، بالفعل بدأت تصنع الفسيخ في البيت، والجميع يؤكدون على أن النتيجة ناجحة والطعم مذهل، فقط مع الالتزام بالخطوات والتعليمات.

طريقة عمل الفسيخ في البيت

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الفسيخ في البيت، أفضل من الجاهز، وأرخص.

Advertisements

وتوضح الشيف ريمو أن الفسيخ هو السمك البوري مملحا، وأول خطوة عند عمله، هو التأكد من أن السمك البورى المستخدم فى عمل الفسيخ طازجا، بأن يكون لون الخياشيم وردي، وقوام السمكة متماسك.

الفسيخ بالخطوات

خطوات تمليح الفسيخ:

يغسل السمك جيدا تحت الماء لمدة حوالى 6 دقائق، خصوصا من داخل الخياشيم، فلابد أن نحرص على مرور الماء بالداخل.

نترك السمك بمصفاه لحوالى 8 ساعات بحيث يكون الرأس بالأسفل والذيل بالأعلى وذلك حتى نتخلص من جميع السوائل والدماء داخل السمك.

نضع السمك على صينية عليها ورق لمدة 8 ساعات أخرى، وفى هذه الخطوة يمكنك الاستعانة بورق المناديل لحشو الخياشيم حتى تمتص كل الدماء التي بداخل السمك، ونراعى تقليب السمك على كل الجوانب حتى تتعرض جميع أجزاء السمكة للهواء.

نمسك السمكة ونضع في كل خيشوم منديل ورق ونمسك الرأس بمنديل ثالث، ونجعل رأس السمكة لأسفل ونضغط على الرأس بشكل يضمن نزول أي سوائل منها.

بعد ذلك نزيل المنديل من الخياشيم ونتركه يجف تماما على الصينية مع مراعاة تغيير الورق الموضوع تحت السمك.

نضع السمك مره اخرى بطريقه افقيه حتى نتأكد انه تم التخلص تماما من الدم والسوائل، وذلك بوضعه فى برطمان أو ما شابه، ويوضع داخل قاع البرطمان ورق مناديل .

يملح السمك بملح خشن ممزوج بشطة بنسبة 3 ملاعق كبيره ملح خشن وربع ملعقه شطه لكل سمكه (أكرر لكل سمكه 3 ملاعق كبيره ملح خشن وربع ملعقه شطه ).

تحشى الخياشيم جيدا بالملح الممزوج بشطه ويملح باقى السمك بالملح بسخاء ثم نرش باقي الكمية التي تبقت فوق وتحت وبجانب السمكة.

توضع كل سمكة فى كيس بمفردها وهى مملحة جيدا بعد لفها برول النايلون المطاط، لأنه يضمن عدم وجود هواء بالمرة، ويغلق الكيس جيدا بحيث لا نترك أى هواء بداخل الكيس، ونكرر وضع السمكه الواحده داخل حوالي 8 أكياس حتى نضمن عدم وصول أى هواء للسمكة.

ونجمع السمك بأكمله الملفوف فى أكياس على حدا نجمعه فى كيس ونربطه ونضع فى حوالى 4 أو 5 أكياس، ونضعه فى مكان جاف فوق دولاب المطبخ او فى البوتجاز مع الحرص على أن نقلب الأكياس على جميع الجهات كل فتره حوالى 5 مرات يوميا حتى نتأكد من توزيع الملح على جميع أجزاء الفسيخ.

وبعد حوالى من 8 إلى 10 أيام تحصلين على فسيخ بيتى نظيف ومضمون يقشر جيدا ثم يشطف من القشر.

بعد ذلك يفتح من البطن ونتخلص من الرأس ومن الشوك والبطن ويعصر عليه ليمون وزيت ويقطع فوقه البصل الأخضر.

وبألف هنا