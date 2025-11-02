الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

منذر طمين يقود تشكيل المصري لمباراة الأهلي في الدوري الممتاز

المصري، فيتو
المصري، فيتو

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي  ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز

تشكيل المصري لمباراة الأهلي

محمود حمدي لحراسة المرمى 
أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر 
بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم،  محمود حمادة، حسن علي  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة منذر طمين.

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، حسين فيصل  ، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي ايدوو

موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل عبر قناة "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

مباراة الأهلي والمصري 

ويحمل اللقاء طابعا خاصا للنادي الأهلي والذي يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بتروجيت، حيث يدخل الفريق المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”. 

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لرغبته في مصالحة جماهيره واستعادة الثقة قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، حيث تعد مواجهة المصري البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل البطولة المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المصري البورسعيدي اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله سلبيا في الجولة الماضية أمام سموحة، حيث يأمل الفريق البورسعيدي في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة تساعده على مواصلة المنافسة وتعديل مساره في جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري الممتاز 

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة أيضًا، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 4، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

الدورى المصرى الممتاز المصري الأهلي مباراة الاهلي والمصري

