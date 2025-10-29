الخميس 30 أكتوبر 2025
ضياء السيد: الأهلي لن يحقق أي بطولة بسبب المدافعين

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

انتقد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب التعادل أمام بتروجت بنتيجة 1-1 في الدوري المصري الممتاز.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، إن أداء خط دفاع الأهلي كان كارثيًا، مؤكدًا أن الفريق لن يحقق أي بطولة في ظل استمرار الأخطاء الدفاعية المتكررة، وبقاء المدافعين وعدم ضم غيرهم، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله بتروجت تكرر في مرمى الأهلي أكثر من مرة، وأن الحارس محمد الشناوي أخطأ في خروجه على الكرة.

وأضاف السيد أن الأهلي يعاني من مشكلة واضحة في التعامل مع الكرات الثابتة، متسائلًا عن سبب عدم مشاركة جراديشار منذ بداية اللقاء، موضحًا أنه كان من الأفضل الدفع به حتى في حال تراجع مستواه.

وأشار إلى أن مدافعي بتروجت تفوقوا على مهاجمي الأهلي في الكرات الهوائية، رغم سيطرة الفريق الأحمر على مجريات اللعب، موضحًا أن أليو ديانج قدم مباراة مميزة من حيث الاستحواذ والتمرير.
وتابع أن عودة إمام عاشور ستُحدث فارقًا كبيرًا في تشكيلة الأهلي، مؤكدًا أن محمد مجدي أفشة بحاجة إلى مراجعة نفسه بعد تراجع مستواه مؤخرًا، خاصة أنه لم يقدم الإضافة المنتظرة عند مشاركته.

وأكد ضياء على صعوبة المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس يلعب كرة هجومية مفتوحة، وأن تعادل الأهلي أمام بتروجت يمنح بيراميدز دافعًا أكبر للمنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المدرب توروب قادر على النجاح في حال استعادة اللاعبين لمستواهم الطبيعي.

وأتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج للتعاقد 2 مدافعين أجانب في يناير، بجانب مهاجم أجنبي أيضًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مدافع في مصر يقدم أداء قوي سوى هادي رياض مدافع بتروجت.

