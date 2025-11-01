السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

ريال مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية في الشوط الأول بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما  علي نظيره فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المقامة مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ونجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في قيادة الملكي لتفوق مبكر بعدما سجل اول الاهداف في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 31. 

 وكان فينيسيوس جونيور اضاع ركلة جزاء في الدقيقة 43، وجاء الهدف الثالث عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 44،

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – دين هويسن – إيدير ميليتاو – ألفارو كاريراس
خط الوسط: أوريلين تشواميني – أردا جولر – جود بيلينجهام – ماستانتونو
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 9 نقاط فقط حيث يتواجد في المركز الثامن عشر.

قائمة ريال مدريد ضد فالنسيا

وضمّت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا – فران جونزاليس – سيرخيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – ترينت – أسينسيو –  كاريراس – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – هويسين.

خط الوسط: بيلينجهام – كامافينغا – فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إندريك – مبابي – رودريجو – جونزالو – إبراهيم دياز– ماستانتونو.

