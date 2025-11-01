النصر يتعادل مع الفيحاء في شوط أول مثير بالدوري السعودي

تعادل نادي النصر مع نظيره الفيحاء بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل النصر الاساسي لمواجهة الفيحاء.

تشكيل النصر ضد الفيحاء

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز- نواف بوشل.

خط الوسط: ساديو ماني- مارسيلو بروزوفيتش- أنجيلو- كينجسلي كومان.

خط الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو

ترتيب النصر والفيحاء

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين على مستوى المنافسة وترتيب الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.