السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

النصر يتعادل مع الفيحاء في شوط أول مثير بالدوري السعودي

النصر
النصر

تعادل نادي النصر مع نظيره الفيحاء بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل النصر الاساسي لمواجهة الفيحاء. 

تشكيل النصر ضد الفيحاء 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز- نواف بوشل.

خط الوسط: ساديو ماني- مارسيلو بروزوفيتش- أنجيلو- كينجسلي كومان.

خط الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو

ترتيب النصر والفيحاء 

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين على مستوى المنافسة وترتيب الدوري.

