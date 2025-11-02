الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أخصائي تغذية يحذر من تناول منتجات الألبان المتداولة بالأسواق لهذا السبب

منتجات الألبان
منتجات الألبان

الألبان والجبن والزبادى ومشتقاتهم من الأكلات الضرورية التى يجب تناولها يوميا للكبار والصغار لأنها تمد الجسم بالبروتين الحيوانى والكالسيوم وفيتامين د.

وتحرص ربات البيوت على توفر منتجات الألبان فى المنزل باستمرار خاصة فى حالة وجود أطفال حفاظا على نموهم بشكل صحى وتقوية عظامهم أسنانهم.

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن جميع منتجات الألبان فى الأسواق من لبن وزبازى وجبن جميعها ضارة بالصحة ولا تحتوى على كالسيوم وفيتامين د وبروتينات كما يعتقد معظم الأشخاص بل على العكس فهى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والكورتيزون والهرمونات، وبالتالى تناول منتجات الألبان ضارة بالصحة.

منتجات الألبان 
منتجات الألبان 

مخاطر منتجات الألبان على الصحة 

وأضاف عبد الناصر، أن قديما كان البقر والجاموس حيوانات حرة  تتحرك  فى الشمس والهواء الطلق وتأكل أعشاب وبالتالى يكون اللبن الناتج عنها غنى بالكالسيوم وفيتامين د والبروتينات، بينما اليوم معظم الحيوانات فى المزارع مقيدة أو فى المنازل داخل الحظيرة لا تتعرض للشمس والهواء ولا تأكل خضرة مثل البرسيم بل تأكل أعلاف بها هرمونات وبالتالى، وكل ذلك يجعل اللبن الناتج عنها به كورتيزون وهرمونات ونسبة عالية من الدهون وبالتالى عند تناوله يضر بالصحة جدا.

بدائل منتجات الألبان 

وتابع، أنه لذا يجب الامتناع عن منتجات الألبان فى السوق إلا إذا تم شرائه من الفلاحين لأنهم مازالوا يراعوا الطريقة الصحيحة لتربية الأبقار والجاموس، وفى حالة عدم توفر ذلك يمكن استبداله بالحليب الحالى من اللاكتوز أو تناول ملعقة سمسم يوميا فى الصباح فهى تدعم الجسم بنسبة عالية من الكالسيوم والعناصر المهمة، وهى مناسبة للكبار والصغار.

txt

من القمح والزيتون إلى اللبن المخمر بالعسل، نص بردية فرعونية عن صحة المصريين

txt

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب اللبن بالكركم

منتجات الالبان اللبن مخاطر منتجات الألبان على الصحة صحة الصحة الدكتور أحمد عبد الناصر

