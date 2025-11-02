أخصائي تغذية يحذر من تناول منتجات الألبان المتداولة بالأسواق لهذا السبب

الألبان والجبن والزبادى ومشتقاتهم من الأكلات الضرورية التى يجب تناولها يوميا للكبار والصغار لأنها تمد الجسم بالبروتين الحيوانى والكالسيوم وفيتامين د.

وتحرص ربات البيوت على توفر منتجات الألبان فى المنزل باستمرار خاصة فى حالة وجود أطفال حفاظا على نموهم بشكل صحى وتقوية عظامهم أسنانهم.

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن جميع منتجات الألبان فى الأسواق من لبن وزبازى وجبن جميعها ضارة بالصحة ولا تحتوى على كالسيوم وفيتامين د وبروتينات كما يعتقد معظم الأشخاص بل على العكس فهى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والكورتيزون والهرمونات، وبالتالى تناول منتجات الألبان ضارة بالصحة.

منتجات الألبان

مخاطر منتجات الألبان على الصحة

وأضاف عبد الناصر، أن قديما كان البقر والجاموس حيوانات حرة تتحرك فى الشمس والهواء الطلق وتأكل أعشاب وبالتالى يكون اللبن الناتج عنها غنى بالكالسيوم وفيتامين د والبروتينات، بينما اليوم معظم الحيوانات فى المزارع مقيدة أو فى المنازل داخل الحظيرة لا تتعرض للشمس والهواء ولا تأكل خضرة مثل البرسيم بل تأكل أعلاف بها هرمونات وبالتالى، وكل ذلك يجعل اللبن الناتج عنها به كورتيزون وهرمونات ونسبة عالية من الدهون وبالتالى عند تناوله يضر بالصحة جدا.

بدائل منتجات الألبان

وتابع، أنه لذا يجب الامتناع عن منتجات الألبان فى السوق إلا إذا تم شرائه من الفلاحين لأنهم مازالوا يراعوا الطريقة الصحيحة لتربية الأبقار والجاموس، وفى حالة عدم توفر ذلك يمكن استبداله بالحليب الحالى من اللاكتوز أو تناول ملعقة سمسم يوميا فى الصباح فهى تدعم الجسم بنسبة عالية من الكالسيوم والعناصر المهمة، وهى مناسبة للكبار والصغار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.