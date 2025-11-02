الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

الزمالك يواصل تقدمة أمام طلائع الجيش بثلاثية بعد 75 دقيقة

الزمالك
الزمالك

يواصل نادي الزمالك تقدمه علي نظيره فريق طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون مقابل بعد مرور 75 دقيقة في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر ماهر هدف نادي الزمالك الاول في شباك نظيره فريق طلائع الجيش، في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 11 سدد أحمد علاء لاعب طلائع الجيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدي لها محمد صبحي حارس الزمالك ببراعة. 

وفي الدقيقة 25 كاد أن يسجل طلائع الجيش هدف التعادل لكن مرت الكرة بجوار مرمي الزمالك. 

وتعرض خوان بيزيرا لاعب الزمالك للإصابة ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 27 ليدخل عدي الدباغ بديلا له. 

وفي الدقيقة 37 اضاع عدي الدباغ فرصة تعزيز النتيجة لصالح الزمالك. 

وبالتخصص، سجل ناصر ماهر هدف نادي الزمالك الثاني امام نظيره فريق طلائع الجيش، في الدقيقة 48.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح  وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك 

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - أحمد علاء - محمد فتح الله – خالد سطوحي – خالد عوض.

خط الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – حامد الجابري – مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: كريم طارق.

