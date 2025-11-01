تشابي ألونسو يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد وفالنسيا، مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – دين هويسن – إيدير ميليتاو – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني – أردا جولر – جود بيلينجهام – ماستانتونو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 9 نقاط فقط حيث يتواجد في المركز الثامن عشر.

ويسعى نادي ريال مدريد إلى مواصلة نتائجه المميزة وتوسيع الفارق بينه وبين برشلونة، بعدما فاز في الكلاسيكو بهدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتُذاع مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا عبر قناة beIN SPORTS 2.

قائمة ريال مدريد ضد فالنسيا

وضمّت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا – فران جونزاليس – سيرخيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – ترينت – أسينسيو – كاريراس – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – هويسين.

خط الوسط: بيلينجهام – كامافينغا – فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إندريك – مبابي – رودريجو – جونزالو – إبراهيم دياز– ماستانتونو.

