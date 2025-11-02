تعرف علي موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي المنتخب حديثا سيعقد أول اجتماع رسمي له غدا الإثنين، لوضع خطة العمل للفترة المقبلة ومناقشة الملفات العاجلة داخل القلعة الحمراء.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك: "غدا الاثنين أول اجتماع لمجلس إداراة الأهلي الجديد".

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وشهدت انتخابات الأهلي حضورًا مكثفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح الجمعة الماضية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قبل غلق باب التصويت في السابعة مساء من اليوم ذاته.

