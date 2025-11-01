باريس سان جيرمان يخطف فوزا مثيرا من نيس بهدف بالدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا على حساب ضيفه نيس بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 94 عن طريق راموس ليمنح الفريق الباريسي ثلاث نقاط غالية في الوقت القاتل.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

وظهر باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: حكيمي – زبارني – باشو – مينديش

الوسط: نيفيز – فيتينيا – إيمري

الهجوم: باركولا – مايولو – كفاراتسخيليا

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

وبهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة ليواصل صدارته لجدول الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز السابع.

