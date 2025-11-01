رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء وتعزيز صدارته للدوري السعودي

خطف نادي النصر فوزا قاتلا أمام نظيره الفيحاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وافتتح فريق الفيحاء التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه جيسون في الدقيقة 13، ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفي النصر في الدقيقة 37 والدقيقة 14+90 من ركلة جزاء.

تشكيل النصر ضد الفيحاء

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إينيجو مارتينيز- نواف بوشل.

خط الوسط: ساديو ماني- مارسيلو بروزوفيتش- أنجيلو- كينجسلي كومان.

خط الهجوم: جواو فيليكس- كريستيانو رونالدو.

ترتيب النصر والفيحاء

وبتلك النتيجة يواصل النصر تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

