الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

زيزو أساسيا، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

الأهلي
الأهلي

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأحمر لخوض مواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز

تشكيل الأهلي امام المصري 


مباراة الأهلي والمصري 

ويحمل اللقاء طابعا خاصا للنادي الأهلي والذي يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بتروجيت، حيث يدخل الفريق المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز. 

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لرغبته في مصالحة جماهيره واستعادة الثقة قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، حيث تعد مواجهة المصري البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل البطولة المرتقبة.

وعلى الجانب الأخر، يدخل المصري البورسعيدي اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله سلبيا في الجولة الماضية أمام سموحة، حيث يأمل الفريق البورسعيدي في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة تساعده على مواصلة المنافسة وتعديل مساره في جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري الممتاز 

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة أيضًا، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 4، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

الجريدة الرسمية