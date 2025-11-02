الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه القناة تجري تدريبات عملية لمجابهة الأزمات والكوارث في فصل الشتاء

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، إجراء تدريبات عملية مكثفة وعرض اصطفاف المعدات وآليات، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للتعامل مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارئ وخاصة في فصل الشتاء، وذلك بهدف تنمية مهارات العاملين، والاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث. 

الإسماعيلية تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير، الأهالي يتابعون البث والأطفال يرفعون الأعلام (صور)

الإسماعيلية تستعد لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير(صور)

المشاركة في اصطفاف المعدات 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة شاركت في الاصطفاف بأسطول من سيارات والمعدات، لافتا إلى جاهزية كافة العناصر المادية والبشرية ورفع مستوى العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الامثل للامكانيات والمعدات المتاحة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 


 

مراجعة كافة المعدات

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات. 

 

ووجه بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات. 

 

متابعة مستمرة من جميع الأفراد 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت أن هناك متابعة مستمرة من جميع أفراد السلامة والصحة المهنية علي الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها فى أسرع وقت.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى متابعته المستمرة ومراجعة عمل جميع محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات مياه الشرب، ومحطات المعالجة، وشبكات الصرف الصحي والمياه الرئيسية والفرعية، والتأكد من كفاءة طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لافتا إلى الاستعداد الكامل والمبكر لفصل الشتاء، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع الأحداث الطارئة علي مدار الساعة عن طريق فرق مدربة على أعلى مستوى.

الجريدة الرسمية