الإسماعيلية تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير، الأهالي يتابعون البث والأطفال يرفعون الأعلام (صور)

افتتاح المتحف المصري الكبير، شهدت ميادين محافظة الإسماعيلية، إقبالًا من المواطنين من الشباب والنساء والأطفال الذين جلسوا يفترشون الأرض أمام شاشات العرض التي تم تخصيصها للبث المباشر الخاص بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

فيما حمل الأطفال أعلام مصر يلوحون بها في جو من البهجة، ابتهاجا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

جانب من العروض،فيتو

شاشات العرض في الميادين لمتابعة الحدث

وكان قد تم تجهيز عدد من الميادين العامة بالمحافظة بشاشات العرض لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر اليوم السبت، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن أماكن شاشات العرض على النحو التالى حي ثان مدينة الإسماعيلية (ميدان الممر)، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية (ميدان عثمان أحمد عثمان) أمام مكتبة مصر العامة – (مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد) "مركز شباب الشيخ زايد"، مركز ومدينة فايد: (شاطئ الزهور)، مركز ومدينة القنطرة غرب: (ميدان العمدة) وسط مدينة القنطرة غرب "تقاطع التحرير مع الجيش"، مركز ومدينة القنطرة شرق (حديقة المنتزه) شارع التحرير بوسط مدينة القنطرة شرق، مركز ومدينة القصاصين الجديدة: (مركز شباب القصاصين).

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح المتحف المصري الكبير

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي،المتحف المصري الكبير، والذي يمثل حدثًا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أهلا بكم في مصر بلد الحضارة والتاريخ بلد السلام والمحبة وأدعوكم للاستمتاع بهذه الاحتفالية.. تحيا مصر وتحيا الإنسانية

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا عالميا غير مسبوق

وأضاف أن مصر تقدم من خلاله منارة للعالم كله بأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وقال في تصريحات على هامش حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: بالأيادي المصرية وبالتعاون مع جهات عديدة قدرنا إن إحنا نعمل حاجة العالم كله هيتكلم عنها واللي شافوه خلال الفتح التجريبي اتكلموا عنها بالفعل.

