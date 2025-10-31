هيئة السلامة الغذائية تعدم ربع طن مواد غذائية فاسدة بالإسماعيلية (صور)

نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في محافظة الإسماعيلية 29 حملة ميدانية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، مع التركيز على المنشآت ذات الخطورة العالية.

فحص عدد من الشكاوي الغذائية

واستهدفت الحملات 189 منشأة غذائية مختلفة في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى فحص عدد من الشكاوى الغذائية الواردة للهيئة.

جانب من الحملات،فيتو

تنفيذ حملات تفتيشية على المطابخ

وتم تنفيذ زيارات تفتيشية على مطابخ مستشفيات جامعة قناة السويس، وكذلك مطابخ ومخازن دور رعاية الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم.

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر إعدام لـ 291 كجم من المواد الغذائية بعدد من المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة التي ظهرت عليها علامات الفساد أو منتهية الصلاحية.

تدريب فورى للعاملين

فضلًا عن تنفيذ تدريب فوري للعاملين أثناء الزيارات على الممارسات الصحية الجيدة داخل المنشآت، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة، والتنبيه على المسئولين بضرورة التسجيل بالهيئة وتوفيق الأوضاع وفق اشتراطات سلامة الغذاء.

ويأتي ذلك في إطار قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدورها في الإشراف على السوق المحلي، وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وهذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأغذية المقدمة للمواطنين.



