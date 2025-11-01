السبت 01 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يلتقى أعضاء لجنة إنقاذ الدراويش في جلسة ودية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

التقى اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي، في مقر النادي. 

محافظ الإسماعيلية يشيد بتكريم الآباء الملهمين لتنمية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية النبيلة

افتتاح المتحف المصري الكبير، أوقاف الإسماعيلية تُعرف الأطفال بتاريخ وطنهم ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

 

شهدت الجلسة تعارف محافظ الإسماعيلية بأعضاء اللجنة لحين استلام المهمة رسميا بعد انتهاء بعض الأمور الإدارية خلال الساعات المقبلة، متمنيا لهم التوفيق في مهمة إنقاذ النادي، مؤكدا ثقته في قدرة المجلس الجديد على العبور بسفينة الإسماعيلي لبر الأمان. 

 

الإسماعيلي منبع للمواهب 

ووجه المحافظ بتوفير كل أوجه الدعم للمجلس الجديد من خلال كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة الإسماعيلي في المرحلة المقبلة، حتى يعود النادي لسابق عهده كمنبع للمواهب ومصدر السعادة لجماهيره الوفية التي تستحق أن ترى ناديها في أفضل حال. 

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وحضر الاجتماع الدكتور إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضه بالاسماعيلية ورئيس اللجنه المؤقته لإدارة شئون النادي، والدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية، ومحمد مرشدي مدير إدارة الهيئات.

