مياه القناة تطلق حملات توعوية بالمدارس لنشر ثقافة الترشيد (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، استمرار حملات التوعية المكثفة بمدارس محافظات القناة؛ "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وذلك بهدف تعزيز توعية الطلاب من الأجيال الناشئة بأهمية الحفاظ على ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ترسيخ المفاهيم التوعوية والسلوكيات الإيجابية لدى طلاب المدارس

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تلك الندوات هو ترسيخ المفاهيم التوعوية والسلوكيات الإيجابية لدى طلاب المدارس، وتقديم شرح مبسط حول مراحل تنقية مياه الشرب.

بالإضافة إلى التأكيد على تحريم إهدار المياه في جميع الأديان السماوية، كما تم تدريب الطالبات عمليا على إصلاح السباكة في دورات المياه للحد من إهدار المياه خلال استخدامها، كما شملت الندوات توعية الطلاب بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى طلاب المدارس، بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، خاصة أنهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، مؤكدًا أنها مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، وكذلك الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

استهداف عدد كبير من المدارس

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فريق التوعية بالشركة أجرى عددًا من الأنشطة التوعوية بالمدارس، وشملت عددا كبيرا من المدارس، وتنفيذ ورش سباكة خفيفة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية ومسابقات الرسم، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وورش رسم وتلوين عن ترشيد الاستهلاك بما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.

استمرار حملات التوعية

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على استمرار حملات التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب والتي تستهدف التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفت إلى أن تلك الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.