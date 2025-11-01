الإسماعيلية تستعد لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير(صور)

تستعد محافظة الإسماعيلية لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر شاشات العرض الضخمة التي تم وضعها في الميادين العامة بمدينة الإسماعيلية، وفي عدد من المراكز.



شاشات العرض في الميادين لمتابعة الحدث

وتم تجهيز عدد من الميادين العامة بالمحافظة بشاشات العرض لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر اليوم السبت، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.

جانب من الاستعدادات لحفل الافتتاح، فيتو

وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن أماكن شاشات العرض على النحو التالى حي ثان مدينة الإسماعيلية (ميدان الممر)، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية (ميدان عثمان أحمد عثمان) أمام مكتبة مصر العامة – (مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد) "مركز شباب الشيخ زايد"، مركز ومدينة فايد: (شاطئ الزهور)، مركز ومدينة القنطرة غرب: (ميدان العمدة) وسط مدينة القنطرة غرب "تقاطع التحرير مع الجيش"، مركز ومدينة القنطرة شرق (حديقة المنتزه) شارع التحرير بوسط مدينة القنطرة شرق، مركز ومدينة القصاصين الجديدة: (مركز شباب القصاصين).

مشاركة مواطني الإسماعيلية في هذا العرس الكبير

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، حدثًا قوميًّا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على أن يشارك مواطني الإسماعيلية في هذا العُرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتوفير أماكن العرض الجماعي في عدد من المناطق الحيوية، مع رفع كفاءة الميادين المحيطة لتليق بالمناسبة العظيمة.

ويأتي بث الفعاليات عبر شاشات العرض في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة هذا الحدث التاريخي الفريد.

