رئيس مياه القناة: تركيب أغطية بالوعات صرف صحي جديدة بمحافظات الإقليم (صور)

جانب من أعمال تركيب
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو

 أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن تركيب أغطية مطابق بالوعات صرف صحي جديدة   بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد، بديلا عن التي تم سرقتها والتالفة، وذلك لمنع إلقاء المخلفات بداخلها وحفاظا على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية. 

استمرار أعمال الملس

 وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار الحملة المكبرة لأعمال الملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقطاعات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك بهدف رفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي، وتقديم خدمات أفضل ومتميزة. 

جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو

منع حدوث الرواسب 

 وقال رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتسليك والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في محافظات القناة. 

جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو

 وأضاف عصمت، أن فرق العمل بالشركة على مستوى المناطق والقطاعات الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات ومطابق الصرف الصحي خرسانية جديدة، بديلا عن التي تم سرقتها والتي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.

جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو

مناشدة هامة للمواطنين 

 وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال برجال الشرطة أو خط الطوارئ الخاص بالشركة. 

جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو
جانب من أعمال تركيب الأغطية،فيتو

 وأوضح "نقوم بتصنيع أغطية بالوعات للصرف الصحي بغطاء خرساني محكم يتم تركيبه عند سرقة أي أغطية بالوعات الصرف الصحي في جميع مناطق وقطاعات إقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

الجريدة الرسمية
