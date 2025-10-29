مياه القناة: بدء العد التنازلي لتشغيل محطة رفع الصرف الصحي بالهوانية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء الكامل من أنشات محطة رفع الصرف الصحي وشبكات الانحدار الهوانية التابعة لقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، وتنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، وفتح باب التعاقد للأهالي، وبدء التشغيل التجريبي، وذلك لافتتاحها قريبًا، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

الانتهاء من تركيب عدد من الوصلات

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب عدد 907 من الوصلات المنزلية والربط علي الشبكات لمحطة رفع الصرف الصحي الهوانية الكبرى والصغرى التابعة لقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وذلك بعد ان تم الانتهاء من جميع الانشاءات الخاصة بالمحطة.

ولفت إلى أنه جاري استكمال لأعمال تركيب الواصلات المنزلية والربط علي جميع شبكات الصرف الصحي بالمنطقة.

اجراء التعاقدات والمقاسات للأهالى

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن محطة رفع صرف صحي الهوانية، بدأت فيها الشركة بالفتح الفعلي لباب التعاقد والمقايسات للأهالي وتركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات، وذلك بعد أن تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط الانحدار لشبكات الصرف الصحي، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، والتشغيل التجريبي للمحطة، ومراجعة خطوط وشبكات الطرد الواصلة من المحطة لشبكات.

رفع نسبة التغطية

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا ان الشركة في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، منوها إلى أن الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدماتها من خلال أنشاء المحطات الجديدة سوء في مجالي مياه الشرب أو الصرف الصحي.

وكشف عن انه تم بالفعل ضم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الشروق من التل الكبير الي منطقة القصاصين، ونقل جميع الخدمات من تعاقدات وتحصيل وفواتير، وذلك تسهيلًا علي المواطنين بمركز ومدينة القصاصين من مشقة السفر الي مدينة التل الكبير، والتي كانت تتبع منذ عام 2004 مركز ومدينة التل الكبير، في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، واصبحت الان تتبع مركز ومدينة القصاصين وتخدم نحو 5 ألاف مواطن.

