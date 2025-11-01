السبت 01 نوفمبر 2025
حوادث

حبس 8 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

حبس متهمة
أمرت النيابة العامة، بحبس شبكة نسائية متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك ٤ أيام علي ذمة إستكمال التحقيقات.

 

واستعجلت النيابة العامة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة.

وأكدت التحريات تسهيل إحدى السيدات  ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات، من خلال استخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن نشاطهن واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها 7 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، داخل نطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن أقررن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

