الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يواجه طلائع الجيش الليلة في الظهور الأول لـ أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف،
أحمد عبد الرؤوف، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة الليلة هي الأولى لـ أحمد عبد الرؤوف كمدير فني للزمالك بعد توجيه الشكر لـ يانيك فيريرا.

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش 

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

 

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الدوري المصري في إطار لقاءات الجولة الـ12 من الدوري.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، ليتصدى لها أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ويتقدم لصالح فريقه أمام الزمالك.

وأحرز الأنجولي شيكوبانزا، هدف التعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد جملة رائعة من لاعبي الزمالك داخل منطقة جزاء البنك الأهلي.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

