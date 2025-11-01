السبت 01 نوفمبر 2025
العثور على جثة شاب غريق مجهول الهوية أسفل كوبري الفتح بأسيوط

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب غريق مجهول الهوية

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط على جثة شاب غريق مجهول، طافية على سطح مياه النيل أسفل كوبري الفتح.

 

تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة غريق بمياه النيل. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في منتصف العشرينات من العمر، مجهول الهوية، يرتدي ملابسه كاملة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتوفى.

