السبت 01 نوفمبر 2025
حوادث

حبس 3 متهمين في واقعة الدعارة الإلكترونية بالدقهلية

حبس 3 متهمين في واقعة الدعارة الإلكترونية بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية بحبس شخصين وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.

كانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على المتهمين بعد ورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، وسيدة، بالإعلان عن ممارسة الفجور والدعارة عبر تطبيق إلكتروني دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم هاتفين محمولين، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للوقائع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.

