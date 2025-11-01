حبس 3 متهمين في واقعة الدعارة الإلكترونية بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية بحبس شخصين وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.

كانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على المتهمين بعد ورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، وسيدة، بالإعلان عن ممارسة الفجور والدعارة عبر تطبيق إلكتروني دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم هاتفين محمولين، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للوقائع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.