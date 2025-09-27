السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة أكرم توفيق، تعادل الشمال وقطر 1-1 في قمة الدوري القطري

مبارة قطر ضد الشمال،
مبارة قطر ضد الشمال، فيتو

الدوري القطري، تعادل فريق الشمال القطري أمام مضيفه نادي قطر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري لموسم 2025-2026.

سجل هدف فريق قطر اللاعب موفق عواد في الدقيقة 59، وتعادل إبراهيمي للشمال في الدقيقة 90+8 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح المهاجم الجزائري بغداد بونجاح  

موفق عواد لاعب قطر، فيتو
موفق عواد لاعب قطر، فيتو

وأعلن الإسباني ديفيد براتس، المدير الفني لفريق الشمال، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أكرم توفيق، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة قطر.

 

تشكيل الشمال أمام قطر 

تواجد أكرم توفيق أساسيا في تشكيل الشمال أمام قطر، للمرة الثالثة في الدوري القطري منذ انضمامه للفريق.

تشكيل الشمال أمام قطر، فيتو
تشكيل الشمال أمام قطر، فيتو

أرقام أكرم توفيق مع الشمال

وشارك أكرم توفيق في 5 مباريات مع الشمال في الدوري القطري هذا الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الغرافة الماضية.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد قطر إلى 14 نقطة، فيما حافظ الشمال على صدارة جدول ترتيب الدوري القطري بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف عن قطر صاحب المركز الثاني.

 

الدوري القطري الشمال القطري نادي قطـر موفق عواد ديفيد براتس أكرم توفيق مبارة قطر ضد الشمال

