السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يخطف تعادلا مثيرا أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

خطف مانشستر يونايتد تعادلا مثيرا مع نظيره نوتتنجهام فوست بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت علي ملعب “سيتي جراوند” ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح كاسيميرو في تسجيل هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 34، قبل ان يتعادل نوتنجهام عن طريق مورجان جيبس وايت في الدقيقة 48، ولم تمر سوا دقيقتين ليسجل نيكولو سافونا هدف التقدم لنوتنجهام. 

وفي الدقيقة 81 نجح أماد تراوري من ادارم هدف التعادل لصالح اليونايتد. 

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

تكون تشكيل مانشستر يونايتد من:

حراسة المرمى: سيني ليمينز.

خط الدفاع: لوك شاو، ليني يورو، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبويمو، بنيامين سيسكو، ماتيوس كونيا.

ترتيب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 17 نقطة. بينما نوتنجهام فورست يحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد نوتنجهام نوتنجهام فورست الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

سر استبعاد بن رمضان من قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

استبعاد بن رمضان، توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري في الدوري

تحذير من توروب للاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري في الدوري الممتاز

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف في الشوط الأول

نائب رئيس الأهلي من بين القيادات الرياضية المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عضو مجلس إدارة الأهلي السابق يوجه رسالة للخطيب بعد الفوز بانتخابات الأحمر

علا عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

برايتون يفوز على ليدز يونايتد 0/3 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية