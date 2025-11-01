مانشستر يونايتد يخطف تعادلا مثيرا أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

خطف مانشستر يونايتد تعادلا مثيرا مع نظيره نوتتنجهام فوست بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت علي ملعب “سيتي جراوند” ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح كاسيميرو في تسجيل هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 34، قبل ان يتعادل نوتنجهام عن طريق مورجان جيبس وايت في الدقيقة 48، ولم تمر سوا دقيقتين ليسجل نيكولو سافونا هدف التقدم لنوتنجهام.

وفي الدقيقة 81 نجح أماد تراوري من ادارم هدف التعادل لصالح اليونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

تكون تشكيل مانشستر يونايتد من:

حراسة المرمى: سيني ليمينز.

خط الدفاع: لوك شاو، ليني يورو، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبويمو، بنيامين سيسكو، ماتيوس كونيا.

ترتيب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 17 نقطة. بينما نوتنجهام فورست يحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

