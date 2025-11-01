السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علا عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

علاء عبد العال
علاء عبد العال

الدوري المصري، أعلن علاء عبد العال مدرب غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مودرن سبورت مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام مودرن سبورت

موعد مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

تنطلق صافرة مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت في الجولة الثالثة عشرة في تمام الخامسة مساء على أرضية ملعب المحلة.

القناة الناقلة لمباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت 

وتذاع مباراة غزل المحلة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر عبر أون سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية.

ويسعى غزل المحلة ومودرن سبورت لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة أن زعيم الفلاحين تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود سلبيا فيما تلقي مودرن سبورت الخسارة أمام المقاولون 2-1 بالجولة الماضية.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول الدوري الممتاز بعدما خاض 12 مباراة بالدورى، فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وتلقى الخسارة في لقاء وحيد، وجمع 15 نقطة.

فيما خاض مودرن سبورت 11 مباراة في الدوري المصري وحقق الفوز في 4 مواجهات، وخسر مثلها، بينما تعادل في 3 مباريات وجمع 15 نقطة محتلا المركز الثاني عشر.

حكام مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت 

ويدير لقاء غزل المحلة ضد مودرن سبورت طاقم حكام مكون من إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، أسامة عبد اللطيف وأحمد عادل (مساعدين)، حسني سلطان (حكمًا رابعًا)، ومصطفى مدحت وأحمد طارق موسى (تقنية الفيديو).

علاء عبد العال غزل المحلة الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز مودرن سبورت

