عضو مجلس إدارة الأهلي السابق يوجه رسالة للخطيب بعد الفوز بانتخابات الأحمر

قدم محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، التهنئة لمجلس الإدارة الجديد برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك عقب الفوز الكامل لقائمة الخطيب في انتخابات النادي التي اقيمت أمس الجمعة.

ونشر سراج الدين عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” رسالة تهنئة، قال خلالها: “ألف مبروك فوز قائمة كابتن محمود الخطيب وبالتوفيق فيما هو قادم، وشكرًا لكل الكلمات الطيبة التي تلقيتها من أعضاء الجمعية العمومية الكرام، والتي أسعدتني وشجعتني كثيرا”.

وأكد سراج الدين في رسالته أن قراره بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية مستمر، موضحا أنه اعتذر خلال الأسابيع الماضية عن الظهور في عدد من البرامج الرياضية والبودكاست قبل الانتخابات وبعدها، مشيرا إلى أنه لا يرى أي فائدة تعود على النادي من الحديث عن كواليس أو تفاصيل في هذا التوقيت.

وقال: “اعتذرت سابقا وأعتذر أيضا عما هو قادم، لا جدوى عائدة على النادي الأهلي الآن في الحديث عن أي تفاصيل سابقة أو أسباب حتى وإن كانت إيجابية”.

وشدد سراج الدين في ختام رسالته على أهمية تركيز الجميع في دعم المجلس الجديد خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بملف كرة القدم وكافة الملفات داخل النادي، مضيفا: “الوقت الآن لتشجيع المجلس في مسؤوليته الكبيرة.. كل التوفيق إن شاء الله”.

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام.

