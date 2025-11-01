السبت 01 نوفمبر 2025
الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف في الشوط الأول

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد علي نظيره نوتتنجهام فوست بهدف نظيف في الشوط الأول ، من اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت علي ملعب “سيتي جراوند” ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح كاسيميرو في تسجيل هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 34

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

تكون تشكيل مانشستر يونايتد من:

حراسة المرمى: سيني ليمينز.

خط الدفاع: لوك شاو، ليني يورو، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبويمو، بنيامين سيسكو، ماتيوس كونيا.

ترتيب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 16 نقطة. بينما نوتنجهام فورست، الذي يتصعب وضعه، يحتل المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، حيث جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، وقد تعرض لخسائر في 6 مباريات.

