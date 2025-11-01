الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف في الشوط الأول

تقدم مانشستر يونايتد علي نظيره نوتتنجهام فوست بهدف نظيف في الشوط الأول ، من اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت علي ملعب “سيتي جراوند” ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح كاسيميرو في تسجيل هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 34

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

تكون تشكيل مانشستر يونايتد من:

حراسة المرمى: سيني ليمينز.

خط الدفاع: لوك شاو، ليني يورو، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، كاسيميرو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبويمو، بنيامين سيسكو، ماتيوس كونيا.

ترتيب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 16 نقطة. بينما نوتنجهام فورست، الذي يتصعب وضعه، يحتل المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، حيث جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، وقد تعرض لخسائر في 6 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.