رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الفيحاء في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء.

تشكيل النصر ضد الفيحاء

موعد مباراة النصر والفيحاء

ويستضيف النصر نظيره الفيحاء مساء السبت على ملعب الأول بارك في الرياض عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويواصل النصر صدارته جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين على مستوى المنافسة وترتيب الدوري.

