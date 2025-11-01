السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

نائب رئيس الأهلي من بين القيادات الرياضية المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

حفل افتتاح المتحف
حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حضورا رفيع المستوى من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وكان  ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، من بين الحضور من قيادات الرياضة والاقتصاد، لحفل افتتاح المتحف.

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي 

وتم انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة وجاء التشكيل كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام. 

الجريدة الرسمية