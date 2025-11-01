نائب رئيس الأهلي من بين القيادات الرياضية المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حضورا رفيع المستوى من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وكان ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، من بين الحضور من قيادات الرياضة والاقتصاد، لحفل افتتاح المتحف.

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي

وتم انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة وجاء التشكيل كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام.

