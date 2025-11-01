السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كسر ماسورة مياه منزل، حبس عاطل بتهمة ممارسة البلطجة بدمياط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة البلطجة وإتلاف ماسورة مياه بمنزل أحد المواطنين مستخدمًا عصا خشبية فى دمياط.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو يتضمن شخصًا بممارسة أعمال بلطجة بمحافظة دمياط.

 

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال بلطجة بدمياط.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة الزرقا بدمياط، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين سائقين وعاطل جميعهم مقيمين بدائرة المركز بسبب خلافات حول الجيرة، حيث قام العاطل بإتلاف ماسورة مياه بمنزل أحد المواطنين مستخدمًا عصا خشبية كانت بحوزته.

 

وتم ضبط المتهم وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمياط إتلاف ماسورة مياه بمنزل محافظة دمياط أعمال بلطجة بمحافظة دمياط فيديو أعمال بلطجة بمحافظة دمياط

مواد متعلقة

نشاط مكثف بميناء دمياط وتداول أكثر من 88 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

ضبط طرفي مشاجرة بسبب سقوط مواد بناء على مطعم في دمياط

الأكثر قراءة

بعد رصد مسيرة مجهولة، تعليق الطيران في مطار برلين وتحويل الرحلات إلى مدن أخرى

تصل إلى 56 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

بالأرقام، نتائج التصويت في انتخابات الأهلي ومفاجأة عن عدد أصوات ياسين منصور

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

بيان عاجل من ملك المغرب بعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية

المشرف الأسبق على المتحف المصري الكبير: الافتتاح حدث القرن ويتفوق على أسطورة موكب المومياوات

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

أحمد كريمة يروي القصة الإنسانية وراء زواج فاطمة الزهراء من علي بن أبي طالب

المزيد
الجريدة الرسمية