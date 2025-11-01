كسر ماسورة مياه منزل، حبس عاطل بتهمة ممارسة البلطجة بدمياط

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة البلطجة وإتلاف ماسورة مياه بمنزل أحد المواطنين مستخدمًا عصا خشبية فى دمياط.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو يتضمن شخصًا بممارسة أعمال بلطجة بمحافظة دمياط.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال بلطجة بدمياط.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة الزرقا بدمياط، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين سائقين وعاطل جميعهم مقيمين بدائرة المركز بسبب خلافات حول الجيرة، حيث قام العاطل بإتلاف ماسورة مياه بمنزل أحد المواطنين مستخدمًا عصا خشبية كانت بحوزته.

وتم ضبط المتهم وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

