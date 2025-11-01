الداخلية تنشر فيديو يعرض خطة تأمين الوفود المشاركة في افتتاح المتحف الكبير

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية، استعرضت خلاله خطة تأمين الوفود المشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تضمنت انتشارًا موسعًا لقوات الأمن لتأمين محيط المتحف والمحاور المؤدية إليه.

شاهد الفيديو من هنا

وأظهر الفيديو استعدادات الأجهزة الأمنية ورفع درجات الجاهزية لضمان انتظام الفعاليات في أجواء آمنة، فضلًا عن تطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة لتأمين الضيوف والمشاركين من مختلف دول العالم.

وشهدت مختلف المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة اليوم السبت 1 نوفمبر انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط خطة أمنية شاملة وضعتها أجهزة وزارة الداخلية لضمان سيولة الحركة المرورية وتأمين الاحتفال التاريخي.

وانتشرت القوات الشرطية بمحيط المتحف ومداخل ومخارج المنطقة المحيطة، مع تعزيز الخدمات الثابتة والمتحركة لتأمين الوفود الرسمية والجماهير المشاركة في الفعاليات، بالإضافة إلى انتشار عناصر المرور لتوجيه الحركة وتسهيل تنقل الزائرين.

كما شملت خطة التأمين تكثيف الدوريات الأمنية على الطرق المؤدية إلى الجيزة وطريق الفيوم ومحور 26 يوليو والطريق الدائري، بجانب تفعيل كاميرات المراقبة وغرف العمليات الميدانية لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طارئ.

على جانب آخر، شهدت شوارع وطرق وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، ولم تظهر أية كثافات مرورية، على أى من الطرق الرئيسية أو المحاور.

