الصور الأولى لعقار روض الفرج المنهار جزئيًا

حصلت “فيتو” على الصور الأولى لـعقار روض الفرج المنهار جزئيًا، والمكون من أربعة طوابق بشارع يسري خليل، وسط انتشار قوات الحماية المدنية بالقاهرة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

انهيار جزئى لعقار روض الفرج

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بسقوط جزء من منزل بدائرة قسم روض الفرج.

وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط ثلاث غرف من الطوابق الأول والثاني والثالث على الأرضي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من استخراج المحتجزين من تحت الأنقاض.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

