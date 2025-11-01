انهيار جزئي لعقار في روض الفرج وإنقاذ مسن وطفلة من تحت الأنقاض

شهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة حادث انهيار جزئي لعقار مكون من أربعة طوابق بشارع يسري خليل، ما أسفر عن احتجاز رجل مسن وطفلة أسفل الأنقاض وتمكن قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشالهما.

انهيار جزئي لعقار بروض الفرج

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بسقوط جزء من منزل بدائرة قسم روض الفرج، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط ثلاث غرف من الطوابق الأول والثاني والثالث على الأرضي، وتمكنت القوات من استخراج المحتجزين من تحت الأنقاض.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

