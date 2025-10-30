الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظات

أكرم جلال واللبان وعمارة يكرمون الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية (صور)

جانب من تكريم فرق
جانب من تكريم فرق المهرجان، فيتو

كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه كل من اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور عبد المنعم عمارة مؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، كافة الفرق المشاركة في المهرجان. 

فرق العالم تودع مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بعد قليل (صور)

غلق 6 منشآت غذائية لمخالفة الاشتراطات الصحية بالإسماعيلية

الفرق المكرمة بالمهرجان 

وشمل التكريم كل من فرق العربية والأجنبية والمحلية وبالغ عددها 25 فرقة وهي فرق رومانيا، وفلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان، بولندا، وأوزبكستان، بالإضافة إلى الفرق المصرية وهي الشرقية - أسوان ـ الإسكندرية- التنورة - الوادى الجديد - المنيا - أسيوط ـ حلايب، فرقة الإسماعيلية وفرقة ذوي الهمم.

جانب من تكريم فرق المهرجان، فيتو
جانب من تكريم فرق المهرجان، فيتو
جانب من تكريم فرق المهرجان، فيتو
جانب من تكريم فرق المهرجان، فيتو

حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

ويتضمن حفل الختام تقديم أوبريت بعنوان "رسالة سلام"، بمشاركة فرق الفنون الشعبية، تصميم الاستعراضات عمرو عجمي، ميديا محمد شومان، ملابس رنا عبد المجيد، إضاءة شادى عزت، تصميم وتنفيذ ديكور المهندس محمد هاشم، مساعدو الإخراج شريف مبارك، عبد السلام إبراهيم، أحمد حمدي، مجدي جبرة الله، وأحمد حلمي، مخرج منفذ عمرو عجمي وميدو حسين، وإخراج ماهر كمال، مدير المهرجان. 

جانب من تكريم الفرق المشاركة، فيتو
جانب من تكريم الفرق المشاركة، فيتو
جانب من تكريم الفرق المشاركة، فيتو
جانب من تكريم الفرق المشاركة، فيتو

ونظم فاعليات الحفل  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

جانب من تكريم الفرق المشاركة، فيتو
جانب من تكريم الفرق المشاركة، فيتو
جانب من تكريم الفرق المشاركة، فيتو
جانب من تكريم الفرق المشاركة، فيتو

 

 

