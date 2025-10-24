فرق عربية وأجنبية تشارك بديفيلية مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 25

تنطلق بعد عصر اليوم الجمعة، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الـ25 اليوبيل الفضي للمهرجان بديفيلية المهرجان.

الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وتقام فعاليات الديفيليه أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بمشاركة 25 فرقة عربية وأجنبية، حيث تتزامن احتفالات اليوبيل الفضي للمهرجان مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

فيما تقام فعاليات حفل الافتتاح في الثامنة من مساء يوم غد السبت في محافظة الإسماعيلية وتحديدا بالمسرح الروماني بالطريق الدائري.

وصول عدد من الفرق المشاركة بالمهرجان

وكانت عدد من الفرق الأجنبية المشاركة في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وصلت إلى مقر إقامة الفرق بالقرية الأولمبية.

وتشمل الفرق المشاركة كل من رومانيا، وفلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان،بولندا، وأوزبكستان.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 25 عن بوستر المهرجان لهذا العام، والذى يقام وسط اهتمام كبير من كافة وسائل الإعلام.

محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة المهرجان

وتستعد محافظة الاسماعيلية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبيةفي دورته ال خامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والفرق المصرية المتميزة.

موعد إقامة المهرجان

ويقام المهرجان خلال الفترة من 24 إلى 30 من شهر أكتوبر الجارى وسط أجواء متميزة.

ومن جانبه كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قد تابع التجهيزات النهائية لإقامة النسخة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بمناسبة اليوبيل الفضي والمقرر إقامته خلال الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري.

ويقام عرض ديفيليه الفرق المشاركة في المهرجان في تمام الساعة ٥ مساء اليوم الجمعة ٢٤ أكتوبر أمام مبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي ويقام حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت ٢٥ أكتوبر في القاعة الرئيسية بالمسرح الروماني بالطريق الدائري والذي يقام به أيضًا حفل الختام يوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر.

وتابع أكرم جداول توقيتات وصول الفرق المشاركة في المهرجان سواء الفرق الأجنبية والعربية والمصرية حيث يشارك هذا العام عدد من الفرق المصرية وهي الشرقية - أسوان ـ الإسكندرية- التنورة - الوادى الجديد - المنيا - أسيوط ـ حلايب، فرقة الإسماعيلية وفرقة ذوي الهمم بجانب عرض خاص من فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفرق الأجنبية والعربية وهي بولندا - رومانيا ـ الهند ـ سيريلانكا - أوزبكستان - الأردن ـ الجزائر - فلسطين - غينيا ـ لبنان ـ تونس - إندونيسيا.

كما تابع أكرم أماكن عروض الفرق المشاركة داخل مدينة الإسماعيلية هي حديقة الشيخ زايد - حديقة الخالدين - نادي الدنفاه - نادي الأسرة بجانب مسرح الجلاء عرض خاص ليوم واحد فقط، بجانب العروض بالمراكز والمدن وهي شاطئ الزهور بمركز ومدينة فايد ومركز شباب القصاصين بمركز ومدينة القصاصين ومركز تحسين البيئة بأحد القاعات بمركز ومدينة القنطرة غرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.