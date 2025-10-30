الخميس 30 أكتوبر 2025
غلق 6 منشآت غذائية لمخالفة الاشتراطات الصحية بالإسماعيلية

جانب من الحملات،
شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.
 

المنشآت المستهدفة بالمرور 

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على 56 منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق.  

 

تم خلالها سحب 10 عينات غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها، وأسفرت الحملة عن إعدام 30 كيلو أغذية و10 لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير 85 محضر مخالفات تنوعت بين 30 محضر عدم وجود شهادة صحية، و٥٥ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لـ 6 منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.  

 

المشاركون في الحملة 

تمت الحملة تحت إشراف دكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة السيد النمر مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.
 

استمرار المراقبة الدورية 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.
 

ويأتي ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

