محافظات

الأمن يحقق في واقعة العثور على جثة قرب مقلب قمامة بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

تحقق الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، في واقعة العثور على جثمان بمنطقة قريبة من مقلب للقمامة بوسط المدينة.

11 صورة ترصد أجواء مبهرة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

العصاية جت في راسه، إصابة عارض بفرقة المنيا للفنون الشعبية خلال عرض بالإسماعيلية (صور)

العثور على جثمان 

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت بلاغا من بعض المواطنين بالعثور على جثمان لأحد الأشخاص بالقرب من مقلب للقمامة.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة هوية صاحب الجثمان.  

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان للمشرحة 

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى بعد تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة. 

وقالت مصادر: إن الجثمان من المرجح أن يعود لأحد النباشين الذين ينامون في الشوارع والطرقات العامة، حيث قامت إحدى الاتوبيسات بدهسه حال نومه بالطريق العام أو أسفل السيارة.  

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية جهودها لمعرفة السبب الحقيقى وراء وفاة صاحب الجثمان وبخاصة أنه يبدو على جثمانه آثار دهس كما يجرى التعرف على هويته. 

وعلى صعيد آخر كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط المتهم بدهس طالبة في الصف الثاني الابتدائي، والبالغة من العمر 8 سنوات وذلك خلال ذهابها للمدرسة وأثناء عبورها الطريق.  

قامت الأجهزة الأمنية عقب تكثيف التحريات من ضبط المتهم والذى يدعى “رضا. م.م” في العشرينات من العمر وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

مصرع طفلة بالطريق الصحراوي  

وكانت قد لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها جراء قيام سيارة مسرعة بدهسها بمنطقة ترعة خمسة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.   

نقل جثمان الطفلة لمشرحة المستشفى  

ومن جانبها، قامت الشرطة بمعاينة مكان الحادث، كما قامت باستدعاء سيارة إسعاف لنقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى.   

وتبين أن الطفلة المتوفاة تدعى نورا أحمد إبراهيم تبلغ من العمر 8 سنوات، طالبة في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة المناي الغربي. 

أهالى أبو صوير ينعون الطفلة ضحية حادث الطريق الصحراوي 

ومن جهة أخرى نعى العشرات من أهالى مركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، الطالبة نور أحمد إبراهيم سويلم والعقيدة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة المنايف الغربية. 

