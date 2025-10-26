قرار جديد ضد مالك شركة وآخرين نصبوا على مواطن بدعوى تسفيره للعمل

جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة وآخرين متهمين بالنصب على مواطن بالشرقية بدعوى تسفيره للعمل بالخارج، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

دعوى تسفيره للعمل بالخارج

تعود تفاصيل الواقعة، برصد منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من مالك شركة وآخرين لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بدعوى تسهيل سفره للخارج.

وكشف مركز شرطة ههيا بالشرقية أنه تلقى بلاغا يفيد بتضرر أحد المواطنين من مالك شركة إلحاق عمالة بالخارج وأقربائه وعامل بالشركة؛ لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي وجواز سفر ورخصة قيادة بدعوى تسفيره للعمل بالخارج من خلال الشركة “بدون ترخيص”.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 26 سبتمبر الماضي، حيث تم ضبط المشكو في حقهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وقررت النيابة العامة استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.