انقلاب في 4 مراكز، مصطفى عبده يكشف خطط الخطيب وياسين منصور بشأن فريق الكرة

كشف مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، حول خطة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال مصطفى عبده، في تصريحات تليفزيونية: اتكلمت مع الخطيب، وياسين منصور وهما بيفكروا في تدعيم خط الدفاع، والتعاقد مع باك ليفت وباك رايت ورأس حربة جديد.

وأكد مصطفى عبده أن الصفقات القادمة من أربعة إلى خمسة لاعبين فقط.

وعن ملف المحترف المالي أليو ديانج، شدد مصطفى عبده على ضرورة الحفاظ عليه داخل صفوف الفريق، قائلًا: "قلت لهم ما تغلطوش الغلطة الكبيرة وتمشوا ديانج، راضوه بأي وسيلة، ديانج قلب الفرقة".

