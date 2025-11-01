السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صدمة في النصر قبل مواجهة الفيحاء بالدوري السعودي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

حسم الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

 

وتأكد غياب المدافع الفرنسي محمد سيماكان والجناح الدولي أيمن يحيى عن المباراة، بعد أن أثبت الفحص الطبي عدم تعافيهما الكامل من الإصابة.

 

وأزال القرار آمال جماهير النصر في رؤية سيماكان ويحيى في المباراة، خاصة مع أهميتهما الكبيرة في التشكيلة الأساسية وتأثيرهما الواضح في الأداء الدفاعي والهجومي للفريق.

 

وبالإضافة إلى الثنائي المصاب، قرر المدرب استبعاد الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس من القائمة لأسباب فنية، مفضلًا الاعتماد على نواف العقيدي لحراسة المرمى في اللقاء المقبل.

 

ويستضيف النصر نظيره الفيحاء مساء السبت على ملعب الأول بارك في الرياض عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

 

ويواصل النصر صدارته جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين على مستوى المنافسة وترتيب الدوري.

الدوري السعودي البرتغالي جورجي جيسوس أيمن يحيي بطولة دوري روشن السعودي بينتو ماثيوس

