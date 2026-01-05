الحصر العددي، حسين غيتة يقترب من حسم مقعد مغاغة بالمنيا

18 حجم الخط

أظهرت نتائج الحصر العددي لـ انتخابات مجلس النواب 2025 تقدم مرشحي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمقعدين بالنظام الفردي، في كل من محافظتي المنيا وأسوان، في وقت تشهد فيه العملية الانتخابية استمرار جولة الإعادة بعدد من الدوائر على مستوى الجمهورية.

وتقدم الدكتور حسين غيتة بالمقعد الفردي عن دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة بمحافظة المنيا، بينما تقدم مدحت ركابي بالمقعد الفردي عن دائرة أسوان أول ودراو وأبو سمبل بمحافظة أسوان.

جولة الإعادة في 27 دائرة بـ10 محافظات

وجرت جولة الإعادة لـ انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فقط، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، هي: الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، والفيوم، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 داخل الجمهورية، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير الجاري.

ويتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يبلغ نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا.

تفاصيل توزيع الدوائر

وتتصدر محافظة الجيزة عدد الدوائر المشاركة في جولة الإعادة بواقع 6 دوائر و10 مقاعد، تليها محافظة المنيا بـ6 دوائر و13 مقعدًا، ثم البحيرة بـ4 دوائر و5 مقاعد، بينما تشهد محافظات الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، والإسكندرية دائرة واحدة لكل منها.

