طريقة عمل صينية رقاق بكبد البط، مذاق شرقي فاخر

طريقة عمل الرقاق بكبد البط، الرقاق بكبد البط من الأكلات المصرية الأصيلة التي تجمع بين الطعم الشرقي الفاخر والمذاق الغني الدسم.

وطريقة عمل الرقاق بكبد البط، سهلة وبسيطة وهو طبق يقدم عادة في المناسبات والعزائم الكبيرة لما يتميز به من نكهة مميزة وشكل جذاب على المائدة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الرقاق بكبد البط.

مكونات عمل الرقاق بكبد البط:-

6 إلى 8 رقاقات ناشفة حسب حجم الصينية

كوب كبير من مرق البط يمكن استبداله بمرق دجاج إذا لم يتوفر

3 ملاعق سمن بلدي أو زبدة

رشة فلفل أسود

للحشو:

نصف كيلو كبد البط مقطعة إلى قطع صغيرة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

فصان من الثوم المهروس

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة قرفة اختياري لكنها تضيف نكهة مميزة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملعقة صغيرة خل لتتبيل الكبد قبل الطهي

ربع كوب من مرق البط أثناء التسوية

طريقة عمل الرقاق بكبد البط

طريقة عمل الرقاق بكبد البط:-

اغسلي كبد البط جيدا بالماء والخل ثم صفيها.

ضعي طاسة على النار، وضعي السمن أو الزيت وسخنيه جيدا.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي فاتح.

أضيفي الثوم المهروس، ثم ضعي قطع كبد البط وقلبيها حتى يتغير لونها.

تبلي بالملح والفلفل والكمون والقرفة، ثم أضيفي القليل من المرق واتركيها على نار هادئة حتى تنضج وتتشرب السوائل.

ارفعيها من على النار واتركيها تبرد قليلا قبل استخدامها في الحشو.

سخني مرق البط جيدا، ثم ضعي الرقاق واحدة تلو الأخرى في المرق حتى تلين قليلا لكن لا تتركيها أكثر من بضع ثوانى حتى لا تتفكك.

ادهنى صينية الفرن بالسمن البلدي، وضعي أول طبقة من الرقاق اللين في قاع الصينية.

ضعي طبقة ثانية من الرقاق بعد دهنها بقليل من السمن.

ضعي كمية الكبدة المطهية بالتساوي فوق طبقة الرقاق.

غطي الحشو بطبقة أخرى من الرقاق المبلول بالمرق، وكرري العملية حتى تنتهي من الكمية.ادهني الوجه بملعقة من السمن، ويمكنك رش القليل من المرق على السطح حتى لا يجف أثناء التسوية.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة، أو حتى يتحول الوجه إلى لون ذهبي شهي.

بعد إخراجه من الفرن، غطي الصينية بفوطة نظيفة لعدة دقائق حتى يطرى الرقاق ويصبح متماسك عند التقطيع.

لنجاح الرقاق بكبد البط، استخدمي مرق البط الطبيعي، لأنه يمنح الطبق نكهة غنية ودسمة لا تقاوم.

يمكنك إضافة قطع صغيرة من القوانص مع الكبد لزيادة الطعم والقوام.

إذا كنتى تفضلين الرقاق الطري، أضيفي قليلا من المرق على الطبق بعد التسوية وغطيه لبضع دقائق.

للتنويع، يمكن إضافة طبقة خفيفة من البشاميل فوق الوجه قبل إدخاله الفرن لتصبح النكهة أغنى وأقرب إلى الطاجن.

قدمي الرقاق بكبد البط ساخ مع سلطة خضراء أو طبق من المخللات المصرية، ويمكن أيضا تقديمه مع شوربة البط لوجبة متكاملة غنية بالطعم والمغذيات.

