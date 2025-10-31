طريقة عمل المسقعة البلدي بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل المسقعة البلدي، المسقعة البلدي من أشهر وأشهى الأكلات المصرية الشعبية التي يعشقها الجميع، فهي طبق يجمع بين البساطة في المكونات والغنى في الطعم.

وطريقة عمل المسقعة البلدي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز بسهولة تحضيرها وتكلفتها البسيطة، كما يمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو جانبية مع الأرز أو الخبز البلدي الساخن.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المسقعة البلدي.

مكونات عمل المسقعة البلدي:

2 حبة كبيرة من الباذنجان الرومي

2 حبة من البطاطس اختياري حسب الرغبة

2 حبة من الفلفل الرومي الأخضر

1 حبة من الفلفل الحار لمن يفضل الطعم الحار

2 حبة طماطم كبيرة ناضجة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مهروس

نصف كيلو من الصلصة الجاهزة أو عصير الطماطم الطازج

ملح حسب الذوق

فلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون صغيرة

رشة سكر بسيطة لمعادلة حموضة الطماطم

زيت للقلي

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض اختياري لإبراز النكهة

طريقة عمل المسقعة البلدي

طريقة عمل المسقعة البلدي:

اغسلي الباذنجان جيدا وقطعيه إلى شرائح متوسطة السمك لا رفيعة ولا سميكة.

رشي القليل من الملح على شرائح الباذنجان واتركيها حوالي 15 دقيقة حتى تتخلص من الماء المر.

قطعي البطاطس والفلفل بنفس السمك، وقطعي الطماطم إلى شرائح رفيعة.

بعد مرور الوقت، اشطفي الباذنجان من الملح وجففيه بورق المطبخ.

سخني كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة.

اقلي شرائح الباذنجان حتى تكتسب لون ذهبي جميل، ثم ارفعيها على ورق المطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

بعد ذلك، اقلي البطاطس والفلفل بنفس الطريقة.

يمكن شوي الخضار في الفرن بدل القلي لتقليل كمية الزيت، مع دهنها بقليل من الزيت قبل الشوي.

وفي طاسة عميقة، ضعي ملعقة من الزيت وسخنيها.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم المهروس وقلبي لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

أضيفي عصير الطماطم أو الصلصة الجاهزة، ثم تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون ورشة السكر.

اتركي الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكثف قليلا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الخل في النهاية لإبراز نكهة الصلصة.

في صينية فرن متوسطة، ضعي طبقة من شرائح الباذنجان.

فوقها طبقة من البطاطس ثم الفلفل والطماطم.

صبي الصلصة الساخنة على الوجه حتى تغطي المكونات.

أدخلي الصينية إلى فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تتشرب الخضار الصلصة تماما.

قدمي المسقعة البلدي ساخنة مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي، ويمكن تناولها أيضا باردة كنوع من المقبلات أو العشاء الخفيف.

ولمن يحب النكهة الغنية، يمكن إضافة اللحمة المفرومة المعصجة بين طبقات الخضار لتصبح مسقعة باللحمة.

