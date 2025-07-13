الأكثر فاعلية، علاج القولون العصبي بالأنظمة الغذائية الصحية

علاج القولون العصبي، يُعد القولون العصبي (Irritable Bowel Syndrome - IBS) أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، ويعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة النساء.





يظهر القولون العصبي في شكل مجموعة من الأعراض المتكررة مثل آلام البطن، الانتفاخ، الغازات، الإسهال أو الإمساك، أو التناوب بينهما، دون وجود سبب عضوي واضح.



وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي لهذا الاضطراب، فإن تعديل النمط الغذائي يعتبر أحد أهم الطرق الفعالة في السيطرة على أعراضه وتحسين جودة حياة المرضى.



أهمية الأنظمة الغذائية في علاج القولون العصبي

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن العديد من الدراسات أظهرت أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في تخفيف أعراض القولون العصبي.

فبعض الأطعمة قد تهيّج الأمعاء وتؤدي إلى تفاقم الأعراض، بينما تساعد أطعمة أخرى على تهدئة القولون وتحسين الهضم. لهذا، من الضروري اتباع نظام غذائي مناسب، يستند إلى طبيعة أعراض المريض الفردية، وتجنب الأطعمة المثيرة للقولون.

علاج القولون بالأعشاب، فيتو



نظام “الفودماب” (FODMAP) المنخفض: الأساس العلمي والغذائي

يُعد نظام "الفودماب" المنخفض من أشهر الأنظمة الغذائية المستخدمة في علاج القولون العصبي، وقد أثبت فعاليته في تقليل الأعراض بنسبة كبيرة لدى العديد من المرضى.

ما هو الفودماب؟

FODMAP هو اختصار لمجموعة من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة القابلة للتخمير، والتي تشمل:

السكريات الثنائية مثل اللاكتوز (الموجود في الحليب ومشتقاته).

السكريات الأحادية مثل الفركتوز (الموجود في العسل والفاكهة).

السكريات قليلة التعدد مثل الفركتان (الموجودة في القمح، البصل، والثوم).

البوليولات مثل السوربيتول والمانيتول (الموجودين في بعض الفواكه والمحليات الصناعية).

هذه المكونات يصعب هضمها لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى تخمرها في الأمعاء وإنتاج الغازات، وبالتالي الشعور بالانتفاخ والمغص.

كيفية اتباع نظام الفودماب المنخفض:



يتكون من ثلاث مراحل:

الاستبعاد: يتم تجنب جميع الأطعمة الغنية بالفودماب لمدة 4 إلى 6 أسابيع.

الإعادة التدريجية: يتم إدخال نوع واحد من الفودماب تدريجيًا لتحديد مدى تحمّل الجسم له.

الصيانة: يتم تصميم نظام غذائي شخصي طويل الأمد بناءً على الأطعمة التي يمكن للجسم تحملها دون ظهور الأعراض.

أنواع الأطعمة المسموح بها والممنوعة في القولون العصبي

أولًا: الأطعمة الممنوعة أو التي يُنصح بتقليلها

الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية.

الكافيين (القهوة والشاي الأسود).

الأطعمة الحارة والمبهّرة.

مشتقات الحليب (في حالة عدم تحمّل اللاكتوز).

البقوليات (كالعدس والفاصوليا والحمص).

الكرنب، القرنبيط، والبروكلي (في حال تسببها بالغازات).

المشروبات الغازية.

المُحليات الصناعية (كالأسبرتام والسوربيتول).

ثانيًا: الأطعمة الموصى بها

الخضروات سهلة الهضم مثل الجزر، الكوسة، البطاطس المسلوقة.

الفواكه منخفضة الفودماب مثل الموز، الفراولة، العنب، الكيوي.

الحبوب الخالية من الجلوتين مثل الشوفان، الأرز البني، الكينوا.

البروتينات الخالية من الدهون (كالأسماك والدواجن).

الزبادي الخالي من اللاكتوز.

الأعشاب الطبيعية مثل النعناع، الزنجبيل، واليانسون، لتهدئة الأمعاء.

علاج القولون بالأطعمة والمشروبات، فيتو

نصائح غذائية هامة للمصابين بالقولون العصبي

تناول وجبات صغيرة ومنتظمة: تقسيم الطعام إلى 4 أو 5 وجبات صغيرة يساعد في تقليل الضغط على الجهاز الهضمي.

مضغ الطعام جيدًا وببطء: لتحسين الهضم وتقليل احتمالية الانتفاخ.

شرب كميات كافية من الماء: يُفضّل شرب 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا لتحسين حركة الأمعاء، خاصة في حالات الإمساك.

تجنب الأكل المتأخر قبل النوم: إذ يُفضَّل تناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

تسجيل يوميات الطعام: يمكن أن يساعد تدوين الطعام اليومي في اكتشاف الأطعمة المهيجة وتجنّبها.

أهمية استشارة أخصائي تغذية

من المهم أن يتم اتباع الأنظمة الغذائية لعلاج القولون العصبي تحت إشراف أخصائي تغذية أو طبيب مختص، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى.

فبعض المرضى يعانون من حساسية تجاه اللاكتوز فقط، وآخرون تجاه الغلوتين، وهناك من يحتاجون لنظام مخصص تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يُنصح بالاعتماد على قوائم عامة دون تقييم شخصي للحالة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نقص بعض العناصر الغذائية المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.