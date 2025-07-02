الأربعاء 02 يوليو 2025
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صحة ومرأة

أعراض ارتجاع المريء وأسباب حدوثه

ارتجاع المريء، فيتو
ارتجاع المريء، فيتو

 ارتجاع المريء من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي انتشارا حول العالم، ويعاني منه الملايين بدرجات متفاوتة. 

وارتجاع المريء حالة يحدث فيها رجوع محتويات المعدة، وخاصة الأحماض، إلى المريء، ما يسبب أعراضا مزعجة تؤثر على جودة الحياة اليومية للمصاب.

ورغم أن البعض يظن أن ارتجاع المريء حموضة عابرة، إلا أن تجاهله أو عدم علاجه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى الطويل.

 أعراض ارتجاع المريء 

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض ارتجاع المريء تختلف من شخص إلى آخر، لكن هناك علامات مميزة يجب الانتباه إليها، أبرزها:

حرقة المعدة والحموضة: شعور حارق في الصدر أو الحلق، خاصة بعد تناول الطعام أو عند الانحناء أو الاستلقاء.

الارتجاع الحمضي

 رجوع الأحماض أو الطعام من المعدة إلى الفم، وقد يصاحب ذلك طعم حامض أو مر.

صعوبة في البلع

يشعر المريض وكأن الطعام عالق في الحلق أو لا ينزل بسهولة.

السعال الجاف المزمن

 قد يحدث بسبب تهيج الحلق من الأحماض المرتدة، وغالبا ما يزداد ليلا.

بحة في الصوت أو التهاب الحلق المتكرر نتيجة التهيج المتكرر للحنجرة.

الإحساس بوجود كتلة في الحلق أو انقباض فيه.

الغثيان أو الشعور بالامتلاء بسرعة بعد الأكل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في بعض الحالات، قد يشعر المريض بألم في الصدر يشبه ألم الذبحة الصدرية، مما يستدعي مراجعة الطبيب فورا لاستبعاد أي مشكلات قلبية.

ارتجاع المريء 
ارتجاع المريء، فيتو 

أسباب ارتجاع المريء

أكدت وزارة الصحة أنه تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ارتجاع المريء، منها:

ضعف عضلة الصمام بين المعدة والمريء.

زيادة الوزن أو السمنة.

تناول وجبات دسمة أو غنية بالتوابل.

التدخين.

شرب الكافيين والمشروبات الغازية.

النوم مباشرة بعد الأكل.

الحمل.


متى يجب زيارة الطبيب؟

يوصي الأطباء بضرورة مراجعة مختص في حال تكررت الأعراض أكثر من مرتين أسبوعيًا، أو إذا لم تتحسن مع تغييرات نمط الحياة والعلاج المنزلي، خاصة إذا صاحب الأعراض فقدان غير مبرر في الوزن أو صعوبة في البلع.

العلاج وتغييرات نمط الحياة

يتضمن علاج ارتجاع المريء تناول الأدوية وتعديلات نمط الحياة، مثل:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة مثل القهوة، الشوكولاتة، النعناع، والطعام الحار.

عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.

رفع مستوى الرأس أثناء النوم.

فقدان الوزن 

وفي بعض الحالات المزمنة أو الشديدة، قد يلجأ إلى العلاج الجراحي لتقوية الصمام المريئي.

 

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مضاعفات ارتجاع المريء

حذرت وزارة الصحة انه في حال إهمال العلاج أو تجاهل الأعراض لفترة طويلة، قد يؤدي ارتجاع المريء إلى مشكلات صحية خطيرة. 

ويحذر الأطباء من أن تكرار تعرض المريء للأحماض الهضمية قد يسبب:

التهاب المريء: وهو تهيج مزمن في بطانة المريء يمكن أن يؤدي إلى ألم شديد وصعوبة في البلع.

قرحة المريء: تقرحات في جدار المريء تسبب نزيفًا أو شعورًا بالألم الحاد.

تضيق المريء: نتيجة التئام القرح مع تكوّن نسيج ندبي، ما يؤدي إلى ضيق في مجرى الطعام وصعوبة البلع.

مريء باريت: وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

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