بعد تطبيق التوقيت الشتوي، 8 نصائح من وزارة الصحة للتكيف مع تغيير الساعة والنوم جيدا

وجهت وزارة الصحة نصائح مفيدة للنوم الصحي بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 لمساعدة الجسم على التكيُّف مع التغيير في الساعة والحفاظ على نمط نوم صحي.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

1. الالتزام بموعد نوم واستيقاظ ثابت

حاول الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًّا، حتى في عطلة نهاية الأسبوع، لمساعدة الساعة البيولوجية على الاستقرار بسرعة.



2. التعرض للضوء الطبيعي صباحًا

افتح النوافذ فور الاستيقاظ أو اخرج في نزهة قصيرة في ضوء الصباح؛ فالضوء الطبيعي يساعد الجسم على ضبط إيقاعه اليومي وتنشيطه.



3. تجنُّب القيلولة الطويلة

إذا شعرت بالنعاس نهارًا، اجعل قيلولتك قصيرة (20–30 دقيقة فقط)، حتى لا تؤثر على نوم الليل.



4. إبعاد الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف أو الشاشات يعيق إفراز الميلاتونين (هرمون النوم)، لذا يفضل إيقاف استخدامها قبل ساعة من النوم.



5. تهيئة غرفة نوم مريحة

اجعل الغرفة مظلمة وهادئة وذات حرارة معتدلة، فهذه العوامل تساعد الدماغ على إرسال إشارات للنوم.



6. ممارسة نشاط بدني معتدل نهارًا

المشي أو التمارين الخفيفة خلال النهار تساعد على نوم أعمق ليلًا، لكن تجنّب ممارسة الرياضة القوية قبل النوم مباشرة.



7. تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة ليلًا

تناول القهوة أو الشاي أو الطعام الدسم في ساعات المساء قد يسبب صعوبة في النوم.



8. استرخ قبل النوم

جرّب تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، أو قراءة كتاب، أو الاستماع لموسيقى هادئة لتهيئة الجسم للنوم.

وكانت وزارة الصحة دعت المواطنين عقب تطبيق التوقيت الشتوي إلى الحرص على النوم الكافي وتجنب السهر خلال هذه الليلة لتفادي اضطراب الساعة البيولوجية، مؤكدة أهمية تجنب تناول المنبهات ليلًا حتى لا يؤثر ذلك على النوم.

النوم لمدة 8 ساعات متواصلة لضمان التكيف السليم مع فرق التوقيت.



وأكدت «الصحة» أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد الجسم على التأقلم بسرعة مع التوقيت الجديد دون الشعور بالإرهاق أو اضطراب النوم.

كان قد بدأ العمل رسميًّا بـ التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد منتصف ليل الخميس، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة لتعود البلاد إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر منذ نهاية أبريل الماضي.



وبدأ تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، مع بداية منتصف ليل الجمعة الموافق 31 أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.